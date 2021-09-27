Crystal Palace Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Crystal Palace sahasında Brighton'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 5, konuk ekibin ise 12 puanı bulunuyor. Brighton 3 maçtır üst üste kazanıyor. Son 4 deplasman maçında ise hiç kaybetmedi. Brighton deplasmanda 3 maçtır kazanıyor.

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CRYSTAL PALACE-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace'ın sahasında Brighton'ı ağırlayacağı maç bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE-BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Guaita; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Kouyate, McArthur; Ayew, Edouard, Zaha

Brighton: Sanchez; Veltman, Duffy, Dunk; March, Lallana, Bissouma, Cucurella; Trossard, Maupay, Welbeck