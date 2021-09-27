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Crystal Palace Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor... Crystal Palace sahasında Brighton'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım topladığı 5 puanla 15. sırada bulunurken konuk ekip ise 12 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki, Crystal Palace-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte maçla ilgili tüm merak edilenler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 10:15
Crystal Palace Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Crystal Palace sahasında Brighton'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 5, konuk ekibin ise 12 puanı bulunuyor. Brighton 3 maçtır üst üste kazanıyor. Son 4 deplasman maçında ise hiç kaybetmedi. Brighton deplasmanda 3 maçtır kazanıyor.

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CRYSTAL PALACE-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace'ın sahasında Brighton'ı ağırlayacağı maç bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE-BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Guaita; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Kouyate, McArthur; Ayew, Edouard, Zaha

Brighton: Sanchez; Veltman, Duffy, Dunk; March, Lallana, Bissouma, Cucurella; Trossard, Maupay, Welbeck

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