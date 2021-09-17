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Newcastle United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 16:54 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 16:55
Newcastle United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Newcastle United ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Leeds United maçı 13 Eylül Pazartesi günü saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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