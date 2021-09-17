Newcastle United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

NEWCASTLE UNITED - LEEDS UNITED MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İngiltere Premier Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Newcastle United ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Leeds United maçı 13 Eylül Pazartesi günü saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.