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West Ham United Crystal Palace: 2-2 | MAÇ ÖZETİ VE GOLLER

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında West Ham United ve Crsytal Palace karşı karşıya geldi. Gollerin karşılıklı geldiği mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. West Ham United adına golleri 39'de Fornals, 68'de Antonio kaydetti. Crystal Palace'in gollerini ise 58' 70' Gallegher kaydetti. West Ham United - Crystal Palace maçının gollerini haberimizde bulabilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 18:54 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:03
West Ham United Crystal Palace: 2-2 | MAÇ ÖZETİ VE GOLLER

İngiltere Premier Lig heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Ligin 3. haftasında West Ham United ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. West Ham United, Crystal Palace karşısında 39. dakikada Pablo Fornals'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole Palace, 58. dakikada Conor Gallagher ile cevap verdi.

West Ham United, 67. dakikada Michail Antonio ile yeniden öne geçse de 70. dakikada sahneye çıkan Conor Gallagher, skoru eşitledi ve durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmadı ve Londra derbisi 2-2 sona erdi.

West Ham United gelecek hafta Southampton'a konuk olacak. Crystal Palace ise evinde Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

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