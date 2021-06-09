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Son dakika spor haberi: masaya oturuyor! ...

Son dakika spor haberi... şampiyonu , ’un 20 yaşındaki forveti için teklif hazırlıyor. Maviler, Abraham + 40 milyon sterline transferi bitirmek istiyor. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 11:15
Son dakika spor haberi: Chelsea masaya oturuyor! Erling Haaland...

yönetiminde kupasına uzanan gelecek sezon için kadro planlamasına başladı. 'in haberine göre; Chelsea, ile masaya oturmak için 'la temasa geçti. Ancak Norveçli genç oyuncunun maliyeti 170 milyon sterline yakın olabilir. Erling Haaland'ı satmak istemeyen 'a İngiliz ekibi takas teklifiyle gidecek. 'ı elden çıkarmak isteyen Maviler, 23 yaşındaki İngiliz forveti ekibine önerecek ve 40 milyon sterlin'e satmak istedikleri oyuncunun yanı sıra para teklifinde bulunacak.

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