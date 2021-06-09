Son dakika spor haberi: Chelsea masaya oturuyor! Erling Haaland...

Thomas Tuchel yönetiminde Şampiyonlar Ligi kupasına uzanan Chelsea gelecek sezon için kadro planlamasına başladı. Daily Mail'in haberine göre; Chelsea, Erling Haaland ile masaya oturmak için Borussia Dortmund'la temasa geçti. Ancak Norveçli genç oyuncunun maliyeti 170 milyon sterline yakın olabilir. Erling Haaland'ı satmak istemeyen Dortmund'a İngiliz ekibi takas teklifiyle gidecek. Tammy Abraham'ı elden çıkarmak isteyen Maviler, 23 yaşındaki İngiliz forveti Alman ekibine önerecek ve 40 milyon sterlin'e satmak istedikleri oyuncunun yanı sıra para teklifinde bulunacak.