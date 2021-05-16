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Son dakika spor haberi: 'dan kararı! Yeni sezonda...

Milli futbolcumuz 'ın 'daki geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. basınından 'ın haberine göre, Ozan'ın İngiliz deviyle olan macerası sona eriyor. Haberde Liverpool'un 21 yaşındaki genç futbolcu ile yola devam etmeme kararı aldığı belirtildi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 18:53
Son dakika spor haberi: Liverpool'dan Ozan Kabak kararı! Yeni sezonda...

, Kırmızılarda defans bölgesindeki sakatlıklar dolayısıyla oluşan krizi çözmesi adına devre arasında kiralık olarak 'den takıma dahil olmuştu. Birçok maçta iyi performans sergileyen yıldız futbolcu teknik direktör Jurgen Klopp'un da gözüne girmeyi başarmıştı. Kloop, Ozan'dan memnun olduğunu her fırsatta dile getirse de ekonomik koşullar nedeniyle 'un milli futbolcumuzun 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.

PREMİER LİG'DE KALABİLİR

basını 'da küme düşen Schalke'ye geri dönecek olan Ozan Kabak'ın başka bir takımla 'de kayerine devam edebileceğine inanıyor. Nitekim, Liverpool'un transferden vazgeçmesiyle diğer Premier Lig ekiplerinin alarma geçeceğinden bahsedildi.

13 MAÇTA OYNADI

Milli futbolcumuz Ocak ayında transfer olduğu İngiliz devinde 9 Premier Lig ve 4 olmak üzere 13 maçta boy gösterdi.

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