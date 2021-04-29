Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika spor haberi: Ozan Kabak'tan Galatasaray ve Liverpool benzetmesi! "Taraftarlar..."

Son dakika spor haberi: 'tan ve benzetmesi! "Taraftarlar..."

Son dakika spor haberi... altyapısından yetişerek 'nın dev kulüplerinde forma giyen ve son olarak ekibi 'a transfer olan milli oyuncumuz , kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Kabak açıklamasında dikkar çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 14:09 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 14:34
Son dakika spor haberi: Ozan Kabak'tan Galatasaray ve Liverpool benzetmesi! "Taraftarlar..."

İngiltere ekiplerinden 'da forma giyen milli futbolcumuz Liverpool futbol kulübü resmi internet sitesi Liverpoolfc.com'a bir röportaj verdi.

Son dakika spor haberi: Ozan Kabak'tan Galatasaray ve Liverpool benzetmesi! "Taraftarlar..."

Röportajında birçok konuya değinen Kabak, günlerine dair Galatasaray'da ve 'da çok fazla taraftar var ve onları mutlu etmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Ozan Kabak'tan Galatasaray ve Liverpool benzetmesi! "Taraftarlar..."

İşte Ozan Kabak'ın o röportajı...

Son dakika spor haberi: Ozan Kabak'tan Galatasaray ve Liverpool benzetmesi! "Taraftarlar..."

"Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve beni olgunlaştırdı. 'da ve 'da çok fazla taraftar var ve onları mutlu etmeniz gerekiyor. Bu durum sizi çok çabuk olgunlaştırır bende de aynısı oldu. Bu yüzden Liverpool'daki adastasyon sürecim zor olmadı" dedi.

Son dakika spor haberi: Ozan Kabak'tan Galatasaray ve Liverpool benzetmesi! "Taraftarlar..."

formasıyla çıktığı ilk maç olan 3-1 kaybettikleri Leicester City karşılaşmasından söz eden milli futbolcu, "75. dakikaya kadar her şey yolunda gitti. Sonrasında talihsiz şeyler oldu. Ama bence futbolda ne olursa olsun olanları unutmalısın ve devam etmeli ve devam etmelisin. Geçmişi unutmalısın."

Son dakika spor haberi: Ozan Kabak'tan Galatasaray ve Liverpool benzetmesi! "Taraftarlar..."

"Ben de aynen öyle yaptım. Anı unuttum ve bu oyundan sonra elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama dürüst olmak gerekirse, gerçekten çok üzüldüm. Ama takım arkadaşlarım, menajerim, herkes beni destekledi" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Ozan Kabak'tan Galatasaray ve Liverpool benzetmesi! "Taraftarlar..."

"TEHLİKENİN NEREDEN GELECEĞİNİ TAHMİN ETMELİSİN"
Karşılaşma esnasında nasıl bir savunma yaptığından bahseden , "Bir savunmacı olarak, tehlikenin kokusunu almanız gerektiğini ve pozisyon öncesi yaşanacakları önceden görmeniz gerektiğini düşünüyorum."

Son dakika spor haberi: Ozan Kabak'tan Galatasaray ve Liverpool benzetmesi! "Taraftarlar..."

"Tehlikenin nerede olduğunu tahmin etmelisin ve oraya gitmen gerekiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum" Zeki olmalısın. Ben de tam olarak bunu yapmaya çalışıyorum ama bu da deneyimle ilgili bence" dedi.

Son dakika spor haberi: Ozan Kabak'tan Galatasaray ve Liverpool benzetmesi! "Taraftarlar..."

"HER FORVETİ ANALİZ EDİYORUM"
Ozan maçlara nasıl hazırlandığı yönündeki soruya ise "Maçtan önce her forvet oyuncusunu video analiziyle analiz ediyorum. Burada çalışan adamlardan videolarını soruyorum ve üzerinde çalışıyorum. Maçtan önce hangi ayağın daha güçlü olduğunu ve bu forvetin yeteneklerinin ne olduğunu biliyorum. Bana çok yardımcı oluyor çünkü o zaman sonraki hareketlerini tahmin etmek daha kolay" yanıtını verdi.

Son dakika spor haberi: Ozan Kabak'tan Galatasaray ve Liverpool benzetmesi! "Taraftarlar..."

"VAN DİJK BANA YARDIMCI OLUYOR"
Milli yıldızımız takım arkadaşı Van Dijk ile ilgili de "O bana futbol zihniyetimizle ilgili küçük ipuçları verdi," diye ekliyor. "Savunucuların birbirlerini daha iyi anladığını düşünüyorum ve nasıl oynadığımız veya ne yapmam gerektiğiyle ilgili bazı küçük ipuçları verdi. Oyunuma yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

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