Son dakika spor haberi: Ozan Kabak'tan Galatasaray ve Liverpool benzetmesi! "Taraftarlar..."

"Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve Premier Lig beni olgunlaştırdı. Galatasaray'da ve Liverpool'da çok fazla taraftar var ve onları mutlu etmeniz gerekiyor. Bu durum sizi çok çabuk olgunlaştırır bende de aynısı oldu. Bu yüzden Liverpool'daki adastasyon sürecim zor olmadı" dedi.

Liverpool formasıyla çıktığı ilk maç olan 3-1 kaybettikleri Leicester City karşılaşmasından söz eden milli futbolcu, "75. dakikaya kadar her şey yolunda gitti. Sonrasında talihsiz şeyler oldu. Ama bence futbolda ne olursa olsun olanları unutmalısın ve devam etmeli ve devam etmelisin. Geçmişi unutmalısın."