Manchester United 2-4 Liverpool | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de maç öncesinde yoğun olayların yaşandığı karşılaşmada Manchester United sahasında Liverpool'u ağırladı.

Erteleme maçında karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesi nefesleri kesti. 6 golün çıktığı karşılaşmada kazanan taraf konuk Liverpool oldu. 4-2 ile sahadan galip ayrılan son şampiyonda teknik direktör Klopp, Old Trafford'dan ilk kez galibiyetle ayrılmış oldu.

Maçta Liverpool adına goller Firmino (2), Jota ve Salah'tan gelirken ev sahibinin golleri Bruna Fernandes ve Rashford'dan geldi.