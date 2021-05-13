Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United 2-4 Liverpool | MAÇ SONUCU

2-4 | MAÇ SONUCU

'de maç öncesinde yoğun olayların yaşandığı karşılaşmada sahasında 'u ağırladı. Erteleme maçında karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesi nefesleri kesti. 6 golün çıktığı karşılaşmada kazanan taraf konuk Liverpool oldu. 4-2 ile sahadan galip ayrılan son şampiyonda teknik direktör Klopp, 'dan ilk kez galibiyetle ayrılmış oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 00:22
Manchester United 2-4 Liverpool | MAÇ SONUCU

'de maç öncesinde yoğun olayların yaşandığı karşılaşmada sahasında 'u ağırladı.

Erteleme maçında karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesi nefesleri kesti. 6 golün çıktığı karşılaşmada kazanan taraf konuk Liverpool oldu. 4-2 ile sahadan galip ayrılan son şampiyonda teknik direktör Klopp, 'dan ilk kez galibiyetle ayrılmış oldu.

Maçta Liverpool adına goller (2), ve 'tan gelirken ev sahibinin golleri ve 'dan geldi.

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