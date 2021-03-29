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Spn dakika spor haberleri: 'den 'e Haaland çalımı!

ekibi , santrfor transfer için kolları sıvadı. ile yollarını ayırmak isteyen Maviler, 'in kadrosuna katmak istediği 'ı renklerine bağlamayı amaçlıyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 14:35
Spn dakika spor haberleri: Chelsea'den Real Madrid'e Haaland çalımı!

'de teknik direktör ile yollarını ayırdıktan sonra 'i takımın başına geçiren , yeni teknik direktörüyle ligde henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

teknik adamla çıkış yakalayan Maviler'de gelecek sezonun transfer çalışmaları için de adımlar atılmaya başladı. ekibi, geçen sezon kadroya dahil edilen ancak beklenen patlamayı yapamadan 'in yerine forvet transferi yapmak istiyor. Chelsea'de forvet mevkisi için ismi geçen futbolcular ise ve .

'da gösterdiği performansla adı devleriyle anılan Haaland için Chelsea'nin takas formülünü devreye sokması bekleniyor. Norveçli golcünün transferinde kulübüne Alman forvet Timo Werner'in de yer aldığı bir takas paketi önerilecek. Werner'in yanı sıra bonservis bedeli de ödenecek. Chelsea ile adı anılan diğer bir isim ise Inter ve 'nın yıldızı Romelu Lukaku. Inter'in Lukaku için gelecek teklifleri dinleyeceği ve ardından golcü oyuncuyla ilgili kararını vereceği belirtildi.

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