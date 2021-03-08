Son dakika spor haberi: İngiltere'de gündem Mbaye Diagne! Herkes onu konuşuyor

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan West Bromwich Albion'a kiralık olarak giden Mbaye Diagne, gündemden düşmüyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen Mbaye Diagne, yeni takımında çok konuşulacak bir istatistiğe imza attı.

Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'ın gol problemini çözmek adına ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, yeni takımında yalnızca 1 gol üretebildi.

7 MAÇTA 1 GOL 1 ASİSTLE OYNADI



WBA formasıyla 7 maçta 1 gol ve 1 asist performans sergileyen ve taraftarın beğenisini kazanan Diagne, Premier Lig'de Everton maçına damga vurmuştu.

"PREMİER LİG'E ADAPTE OLDUM"



Senegalli golcü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kendimi artık Premier Lig'e tamamen adapte olmuş gibi hissediyorum. Buradaki maçların zorluğu hoşuma gidiyor. Ben galip gelmek ve gol atmak için savaşmayı seviyorum. Her takıma karşı gol atabileceğimi herkese göstermek istiyorum" demişti.