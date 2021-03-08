Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika spor haberi: İngiltere'de gündem Mbaye Diagne! Herkes onu konuşuyor

Son dakika spor haberi: 'de gündem ! Herkes onu konuşuyor

Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde 'dan 'a kiralık olarak giden , gündemden düşmüyor. Yıldız oyuncu, 'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor. İşte detaylar..

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 10:23
Son dakika spor haberi: İngiltere'de gündem Mbaye Diagne! Herkes onu konuşuyor

Ara transfer döneminde 'dan 'a kiralık olarak giden , gündemden düşmüyor.

ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen Mbaye Diagne, yeni takımında çok konuşulacak bir istatistiğe imza attı.

Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'ın gol problemini çözmek adına ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, yeni takımında yalnızca 1 gol üretebildi.

7 MAÇTA 1 GOL 1 ASİSTLE OYNADI

formasıyla 7 maçta 1 gol ve 1 asist performans sergileyen ve taraftarın beğenisini kazanan Diagne, Premier Lig'de maçına damga vurmuştu.

"PREMİER LİG'E ADAPTE OLDUM"

Senegalli golcü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kendimi artık Premier Lig'e tamamen adapte olmuş gibi hissediyorum. Buradaki maçların zorluğu hoşuma gidiyor. Ben galip gelmek ve gol atmak için savaşmayı seviyorum. Her takıma karşı gol atabileceğimi herkese göstermek istiyorum" demişti.

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