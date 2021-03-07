Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın hamlesi! Fenerbahçeli yıldız...

Son dakika transfer haberi: 'dan yılın hamlesi! Fenerbahçeli yıldız...

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı kırmızılılarda yaz transfer dönemi çalışmaları da devam ediyor. hazırlıklarını sürdürürken, usta isim Aslan'ın transfer bombasını açıkladı. 'in de Fenerbahçeli yıldızın transferi için talimat verdiği belirtildi. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar ve gelişmeler | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 18:34 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 18:49
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın hamlesi! Fenerbahçeli yıldız...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın hamlesi! Fenerbahçeli yıldız...

'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın hamlesi! Fenerbahçeli yıldız...

Ligde büyük bir çıkış yakalayan , Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 3-2 yenildi ve kupaya havlu attı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın hamlesi! Fenerbahçeli yıldız...

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın hamlesi! Fenerbahçeli yıldız...

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın hamlesi! Fenerbahçeli yıldız...

Büyük bir çalışma içerisine giren Aslan, sezon sonunda yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın hamlesi! Fenerbahçeli yıldız...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın hamlesi! Fenerbahçeli yıldız...

Uzundurukan, 'ın Fenerbahçe'den ayrılan ancak sözleşmesi 30 Haziran 2021'de bitecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde olduğunu açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın hamlesi! Fenerbahçeli yıldız...

İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:

'da transferde derinden derine önemli gelişmeler yaşanıyor... Ve bu gelişmelerden biri Fenerbahçe'nin elinde tutamadığı Ömer Faruk Beyaz.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın hamlesi! Fenerbahçeli yıldız...

Ömer Faruk biliyorsunuz çok yetenekli bir oyuncu ama Fenerbahçe'de yeteri kadar süre alamadığı için yollarını ayırdı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın hamlesi! Fenerbahçeli yıldız...

Özellikle Emre Belözoğlu'nun bütün ısrarlarına rağmen, 'ben oynamak istiyorum, yurt dışına gideceğim' diyerek Fenerbahçe ile bağlarını kopardı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın hamlesi! Fenerbahçeli yıldız...

ise Ömer Faruk Beyaz'ı 'da görmek istiyor ve kurmaylarına Ömer Faruk'un transferini bitirilmesi için talimat verdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın hamlesi! Fenerbahçeli yıldız...

'da Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Ömer Faruk Beyaz konusunda müthiş bir hamle başlatıldı.

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