Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın hamlesi! Fenerbahçeli yıldız...

Ömer Faruk biliyorsunuz çok yetenekli bir oyuncu ama Fenerbahçe'de yeteri kadar süre alamadığı için yollarını ayırdı.

Özellikle Emre Belözoğlu'nun bütün ısrarlarına rağmen, 'ben oynamak istiyorum, yurt dışına gideceğim' diyerek Fenerbahçe ile bağlarını kopardı.