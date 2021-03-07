Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın hamlesi! Fenerbahçeli yıldız...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.
Ligde büyük bir çıkış yakalayan Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 3-2 yenildi ve kupaya havlu attı.
Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Büyük bir çalışma içerisine giren Aslan, sezon sonunda yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Uzundurukan, Galatasaray'ın Fenerbahçe'den ayrılan ancak sözleşmesi 30 Haziran 2021'de bitecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde olduğunu açıkladı.
İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:
Galatasaray'da transferde derinden derine önemli gelişmeler yaşanıyor... Ve bu gelişmelerden biri Fenerbahçe'nin elinde tutamadığı Ömer Faruk Beyaz.
Ömer Faruk biliyorsunuz çok yetenekli bir oyuncu ama Fenerbahçe'de yeteri kadar süre alamadığı için yollarını ayırdı.
Özellikle Emre Belözoğlu'nun bütün ısrarlarına rağmen, 'ben oynamak istiyorum, yurt dışına gideceğim' diyerek Fenerbahçe ile bağlarını kopardı.
Fatih Terim ise Ömer Faruk Beyaz'ı Galatasaray'da görmek istiyor ve kurmaylarına Ömer Faruk'un transferini bitirilmesi için talimat verdi.
Galatasaray'da Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Ömer Faruk Beyaz konusunda müthiş bir hamle başlatıldı.