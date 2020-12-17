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Messi sevdası

, İngiliz ekibi 'nin sezon başında başarılı olamadığı Arjantinli yıldızın transferinde önümüzdeki yaz mutlu sona ulaşmaya kararlığı olduğunu yazdı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 23:04 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Messi sevdası

'nin Barça'daki geleceği belirsizliğini korurken Man. City, Arjantinli yıldızı ikna edeceğinden emin. 'da yer alan habere göre, yaz aylarında da Messi'yi etmek isteyen City, önümüzdeki yaz mutlu sona ulaşmak istiyor. Sözleşmesinin son yılına giren Messi de Barça'dan ayrılmak isterken oyuncuyu ile yeniden buluşturmayı amaçlayan City, transferin gerçekleşmesini umuyor. Öte yandan , Messi'nin indirime gitmesini bekliyor. Ancak City, Messi'nin mevcut ücretini ödemeye hazır. Bu da yıldız oyuncunun City'ye gitme olasılığını güçlendiriyor.

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Messi bu sezon çıktığı 15 resmi karşılaşmada 8 gol atıp 2 asist yaparken son yılların en kötü sezonunu geçiren Katalan ekibi Barcelona, 'da topladığı 17 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

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