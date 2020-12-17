Messi sevdası

Lionel Messi'nin Barça'daki geleceği belirsizliğini korurken Man. City, Arjantinli yıldızı ikna edeceğinden emin. Daily Star'da yer alan habere göre, yaz aylarında da Messi'yi transfer etmek isteyen City, önümüzdeki yaz mutlu sona ulaşmak istiyor. Sözleşmesinin son yılına giren Messi de Barça'dan ayrılmak isterken oyuncuyu Pep Guardiola ile yeniden buluşturmayı amaçlayan City, transferin gerçekleşmesini umuyor. Öte yandan Barcelona, Messi'nin indirime gitmesini bekliyor. Ancak City, Messi'nin mevcut ücretini ödemeye hazır. Bu da yıldız oyuncunun City'ye gitme olasılığını güçlendiriyor.

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Messi bu sezon çıktığı 15 resmi karşılaşmada 8 gol atıp 2 asist yaparken son yılların en kötü sezonunu geçiren Katalan ekibi Barcelona, La Liga'da topladığı 17 puanla sekizinci sırada bulunuyor.