Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea'nin yıldızı Reece James yardım için gitti arabası soyuldu

'nin yıldızı yardım için gitti arabası soyuldu

'nin genç sağ bek oyuncusu , aç kalan çocuklara yardıma gittiği sırada arabasına saldırı yapıldı. Bir proje adına çalışan İngiliz oyuncu, arabasında bıraktığı hediyeleri dağıtmak için almaya gittiğinde arabasının camlarının parçalandığını gördü. James konuyla ilgili hesabından açıklama yayınladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 18:17
Chelsea'nin yıldızı Reece James yardım için gitti arabası soyuldu

ekiplerinden 'de forma giyen 'in yardım için gittiği yerde arabası soyuldu

21 yaşındaki genç futbolcu, hesabından yaptığı paylaşımda hayal kırıklığını anlattı.

"BİRİLERİ ÇALMA İHTİYACI HİSSETTİ"

Reece James sosyal medya paylaşımında; "Genç jenerasyonlar için yine harika bir tecrübe yaşadım ancak malesef araba döndüğümde büyük hayal kırıklığı yaşadım. Etkinlik sırasında birileri bağışlamak için getirdiğim hediyeleri arabamdan çalma ihtiyacı hissetti." yazdı.

Bir proje adına çalışan İngiliz oyuncu, arabasında bıraktığı hediyeleri dağıtmak için almaya gittiğinde arabasının camlarının parçalandığını gördü.


BİZE ULAŞIN