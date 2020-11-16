Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'dan David Alaba bombası! Sezon sonunda... | Son dakika transfer haberleri

'dan bombası! Sezon sonunda... | Son dakika haberleri

İngiltere ekiplerinden , Alman devi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:25
Liverpool'dan David Alaba bombası! Sezon sonunda... | Son dakika transfer haberleri

Sezon başında 'ten 'yı tranfer ederek kadrosunu daha da güçlendiren , gelecek sezonun bombasını patlatmak için şimdiden kolları sıvadı.

'e ambargo koymayı planlayan Kırmızılılar, Bayern Münih ile sözleşmesi yaz döneminde sona erecek olan 'yı gündemine aldı.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE!

Liverpool'un dışında , , ve de Alaba'yı isteyen kulüper arasında yer alıyor.

Alphonso Davies'in sol bekte vazgeçilmez olması üzerine stopere çekilen 28 yaşındaki futbolcu, ayrılmaya sıcak bakıyor.

BİZE ULAŞIN