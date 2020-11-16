Liverpool'dan David Alaba bombası! Sezon sonunda... | Son dakika transfer haberleri

Sezon başında Bayern Münih'ten Thiago Alcantara'yı tranfer ederek kadrosunu daha da güçlendiren Liverpool, gelecek sezonun bombasını patlatmak için şimdiden kolları sıvadı.

Premier Lig'e ambargo koymayı planlayan Kırmızılılar, Bayern Münih ile sözleşmesi yaz transfer döneminde sona erecek olan David Alaba'yı gündemine aldı.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE!

Liverpool'un dışında Real Madrid, Barcelona, Manchester City ve Chelsea de Alaba'yı isteyen kulüper arasında yer alıyor.

Alphonso Davies'in sol bekte vazgeçilmez olması üzerine stopere çekilen 28 yaşındaki futbolcu, ayrılmaya sıcak bakıyor.