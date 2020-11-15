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'ın corona virüsü nasıl kaptığı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde ekiplerinden 'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın corona virüsü testinin pozitif olduğu açıklanmıştı. Başarılı oyuncunun Kahire’de katıldığı kardeşinin düğününde yakalandığı ortaya çıktı. basını Salah’ın katıldığı düğündeki görüntüleri yayınladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 14:37
Mohamed Salah'ın corona virüsü nasıl kaptığı ortaya çıktı!

'un ve 'nın 28 yaşındaki yıldız oyuncusu Salah'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Mısır medyası, Salah'ın erkek kardeşi Nasr'ın düğününden yayınladığı görüntülerde, yıldız isimle diğer konukların maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı dikkatleri çekti. Dün Mısır ve Togo arasında gerçekleşen Afrika Uluslar Kupası maçından önce Mısır Futbol Federasyonu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada, Salah'ın şimdiye kadar hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken, bir otelde hemen izolasyona alındığı bildirmişti.

ÜÇ KRİTİK MAÇTA YOK
Salah, 17 Kasım'daki Togo'yla oynanacak rövanşta forma giyemeyecek. Liverpool'un 21 Kasım'da ligdeki Leicester City, 25 Kasım'da da Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta'yla yapacağı mücadelelerde de yer alması ise zor gözüküyor.

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