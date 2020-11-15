Mohamed Salah'ın corona virüsü nasıl kaptığı ortaya çıktı!

Liverpool'un ve Mısır Milli Takımı'nın 28 yaşındaki yıldız oyuncusu Salah'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Mısır medyası, Salah'ın erkek kardeşi Nasr'ın düğününden yayınladığı görüntülerde, yıldız isimle diğer konukların maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı dikkatleri çekti. Dün Mısır ve Togo arasında gerçekleşen Afrika Uluslar Kupası maçından önce Mısır Futbol Federasyonu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada, Salah'ın şimdiye kadar hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken, bir otelde hemen izolasyona alındığı bildirmişti.

ÜÇ KRİTİK MAÇTA YOK

Salah, 17 Kasım'daki Togo'yla oynanacak rövanşta forma giyemeyecek. Liverpool'un 21 Kasım'da ligdeki Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta'yla yapacağı mücadelelerde de yer alması ise zor gözüküyor.