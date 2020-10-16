Haberler İngiltere Premier Lig Mesut Özil'e bir kötü haber daha! Premier Lig'de...

'e bir kötü haber daha! 'de...

'de teknik direktör tarafından maçları için ismi listeye eklenmeyen Türk asıllı yıldız 'in, karşılaşmaları için de adının federasyona bildirilmeyeceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 12:51
Mesut Özil'e bir kötü haber daha! Premier Lig'de...

İngiltere ekiplerinden 'de forma giyen 'in geleceğiyle ilgili tartışmalar bitmiyor. Türk asıllı yıldız, geçtiğimiz haftalarda teknik direktör 'nın kararıyla maçları için 'ya bildirilen listede yer almamıştı.

İspanyol menajer basın toplantısında dile getirmese de İngiliz basınından , 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Premier Lig maçları için de kadro dışı kalacağını iddia etti. Mesut'un federasyona bildirilen 25 kişilik listede yer almayacağı kaydedildi.

Bu arada, yıldız futbolcunun maçlarda değerlendirilmemesinden memnuniyetsizlik duyan bazı Arsenal taraftarları, tecrübeli ismin oynatılması için imza kampanyası başlatmıştı. Mesut Özil'in devre arası döneminde 'ye transfer olabileceği de konuşuluyor.


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