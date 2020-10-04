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- Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 4. haftasında sahasında Tottenham'ı konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 11:21 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 11:21
Manchester United - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile Tottenham karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Manchester United - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - Tottenham maçı 4 Ekim Pazar günü saat 18:30'da S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Gea, Shaw, Maguire, Bailly, Wan-Bissaka, Matic, Pogba, Rashford, Fernandes, Greenwood, Martial

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Dier, Sánchez, Reguilón, Celso, Winks, Højbjerg, Doherty, Kane, Moura

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