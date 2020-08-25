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25 Ağustos 2020, Salı
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Maddison'un sözleşmesini yeniledi!

Leicester City Maddison'un sözleşmesini yeniledi!

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği ekibi , 23 yaşındaki oyuncusu 'la 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İngiltere ekiplerinden , orta saha oyucusu ile sözleşme yeniledi. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık mukavele imzalandığı kaydedildi.

2018 Haziran'ında Norwich City'den transfer edilen Maddison, mavi-beyazlı ekipte iki sezonda tüm kulvarlarda 76 maçta forma giydi ve 16 gol attı.


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  1. 25.08.2020
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