Leicester City Maddison'un sözleşmesini yeniledi!
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Premier Lig ekibi Leicester City, 23 yaşındaki oyuncusu James Maddison'la 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, orta saha oyucusu James Maddison ile sözleşme yeniledi. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık mukavele imzalandığı kaydedildi.
2018 Haziran'ında Norwich City'den transfer edilen Maddison, mavi-beyazlı ekipte iki sezonda tüm kulvarlarda 76 maçta forma giydi ve 16 gol attı.
- 25.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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