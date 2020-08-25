Leicester City Maddison'un sözleşmesini yeniledi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, orta saha oyucusu James Maddison ile sözleşme yeniledi. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık mukavele imzalandığı kaydedildi.

2018 Haziran'ında Norwich City'den transfer edilen Maddison, mavi-beyazlı ekipte iki sezonda tüm kulvarlarda 76 maçta forma giydi ve 16 gol attı.



