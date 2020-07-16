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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Teknik Direktörü Klopp'tan rekor açıklaması! "100 puan..."

Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan rekor açıklaması! "100 puan..."

'de şampiyonluğunu ilan eden , bu hafta 'a 2-1 yenilerek en fazla puan alarak şampiyon olan takım unvanını elinden kaçırmıştı. Bu durum sonrası Klopp, açıklamalarda bulundu.

ekibi 'un teknik direktörü Jürgen Klopp, kaçırdıkları "en fazla puan alarak şampiyon olan takım" unvanını önemsemediğini belirtti.

Liverpool, ligde dün 'a 2-1 kaybederek 93 puanda kaldı ve 'nin 2017-2018 sezonunda 100 puana ulaşarak kırdığı rekoru geçme şansını kaybetti.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada konuyu değerlendiren Klopp, "93 puandayız ve çok erken bir şampiyonluk yaşadık. 100 puan veya daha fazlasına ulaşamayacağız diye bundan olumsuz bir sonuç çıkaracak değilim. Futbolcular olağanüstü bir sezon geçirdiler ve kimse bunu onlardan çekip alamaz." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, ligde ve ile oynayacakları son iki maçı kazanarak sezonu 99 puanla tamamlamak istediklerini kaydetti.

  1. 16.07.2020
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