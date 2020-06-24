Manchester United 3-0 Sheffield United | ÖZETİ İZLE
İngiltere Premier Lig'de sezonu ilk 4'te tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Manchester United, 31. haftada konuk ettiği Sheffield United'ı 3-0 yenip puanını 49'a çıkardı. Kırmızı Şeytanlar'da 3 gol atarak hat-trick yapan Fransız yıldız Anthony Martial karşılaşmaya damgasını vurdu.
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Sheffield United'ı konuk eden Manchester United, rakibini 3-0 mağlup etti.
Kırmızı Şeytanlara zaferi getiren golleri 7, 44 ve 74. dakikalarda Anthony Martial kaydetti.
Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran ManU, haftayı 49 puanla Chelsea'nin arkasında 5. sırada kapattı.
8. sıradaki Sheffield ise 44 puanda kaldı.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 23:03
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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