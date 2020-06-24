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24 Haziran 2020, Çarşamba
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3-0 | ÖZETİ İZLE

Manchester United 3-0 Sheffield United | ÖZETİ İZLE

'de sezonu ilk 4'te tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan , 31. haftada konuk ettiği 'ı 3-0 yenip puanını 49'a çıkardı. Kırmızı Şeytanlar'da 3 gol atarak hat-trick yapan Fransız yıldız karşılaşmaya damgasını vurdu.

'in 31. haftasında 'ı konuk eden , rakibini 3-0 mağlup etti.

zaferi getiren golleri 7, 44 ve 74. dakikalarda kaydetti.

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran ManU, haftayı 49 puanla 'nin arkasında 5. sırada kapattı.

8. sıradaki Sheffield ise 44 puanda kaldı.

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 23:03
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