Premier Lig'den ırkçılığa karşı 'online ihbar' sistemi!
Son dönemde artan ırkçılık olayları sonrası İngiltere Premier Lig yönetimi harekete geçti. Premier Lig yönetimi, sosyal medyada futbolcular ve teknik direktörler ile ailelerine yönelik ırkçı mesajların şikayet edilebileceği online ihbar sistemi kurdu.
İngiltere Premier Lig, sosyal medyada futbolcular ve teknik direktörler ile ailelerine yönelik ırkçı mesajların şikayet edilebileceği on-line ihbar sistemi kurdu.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, şikayet unsuru mesajlar için ilgili sosyal medya platformuna bildirim yapılacağı ve ardından yasal yollara başvurulacağı belirtildi.
Manchester United'da forma giyen Paul Pogba ve Marcus Rashford'un geçen yıl sosyal medyada uğradıkları ırkçı saldırılar gündem olmuştu.
Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de hemen her gün ırkçı mesajların hedefi olduğunu belirtmişti.
- 24.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Premier Lig'den ırkçılığa karşı 'online ihbar' sistemi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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