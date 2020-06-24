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24 Haziran 2020, Çarşamba
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'den ırkçılığa karşı 'online ihbar' sistemi!

Premier Lig'den ırkçılığa karşı 'online ihbar' sistemi!

Son dönemde artan ırkçılık olayları sonrası İngiltere yönetimi harekete geçti. Premier Lig yönetimi, sosyal medyada futbolcular ve ile ailelerine yönelik ırkçı mesajların şikayet edilebileceği online ihbar sistemi kurdu.

İngiltere , sosyal medyada futbolcular ve ile ailelerine yönelik ırkçı mesajların şikayet edilebileceği on-line ihbar sistemi kurdu.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, şikayet unsuru mesajlar için ilgili platformuna bildirim yapılacağı ve ardından yasal yollara başvurulacağı belirtildi.

'da forma giyen ve Marcus Rashford'un geçen yıl sosyal medyada uğradıkları ırkçı saldırılar gündem olmuştu.

'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu de hemen her gün ırkçı mesajların hedefi olduğunu belirtmişti.

  1. 24.06.2020
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