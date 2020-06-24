Leeds United tribünlerinde şok eden görüntü! Skandala imza attılar
Salgın sonrası yeniden başlayan liglerde maçlar corona virüsü önlemlerine uygun ve seyircisiz olarak oynanıyor. Birçok kulüp seyircisiz maçlar için maket taraftar uygulaması başlattı. Leeds United stadyuma yerleştirdiği bir maketle büyük tepki topladı. Gelen tepkiler üzerine maket kaldırıldı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve yeniden başlayan İngiltere Championship'de mücadele eden Leeds United, seyircisiz maçlar için maket taraftar uygulaması başlattı. Leeds United, tribünlerdeki maketler için taraftarlardan kendilerinin veya sevdiklerinin fotoğraflarını istedi.
STADYUMA LADİN MEKETİ YERLEŞTİRİLDİ
Leeds United'ın bu uygulamasına katılan bir taraftar, 25 sterlin ödeyerek Osama Bin Ladin'in fotoğrafını gönderdi. Leeds United yönetimi yoğun tepkiler sonrasında kartonu kaldırdı.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 21:43
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Leeds United tribünlerinde şok eden görüntü! Skandala imza attılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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