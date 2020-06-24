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24 Haziran 2020, Çarşamba
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tribünlerinde şok eden görüntü! Skandala imza attılar

Leeds United tribünlerinde şok eden görüntü! Skandala imza attılar

Salgın sonrası yeniden başlayan liglerde maçlar corona virüsü önlemlerine uygun ve seyircisiz olarak oynanıyor. Birçok kulüp seyircisiz maçlar için maket taraftar uygulaması başlattı. stadyuma yerleştirdiği bir maketle büyük tepki topladı. Gelen tepkiler üzerine maket kaldırıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve yeniden başlayan 'de mücadele eden , seyircisiz maçlar için maket taraftar uygulaması başlattı. Leeds United, tribünlerdeki maketler için taraftarlardan kendilerinin veya sevdiklerinin fotoğraflarını istedi.

STADYUMA LADİN MEKETİ YERLEŞTİRİLDİ

Leeds United'ın bu uygulamasına katılan bir taraftar, 25 sterlin ödeyerek Osama Bin Ladin'in fotoğrafını gönderdi. Leeds United yönetimi yoğun tepkiler sonrasında kartonu kaldırdı.

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 21:43
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