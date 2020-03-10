Polonya'da koronavirüse karşı maçlar seyircisiz oynanacak
Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre koronavirüs (Kovid-19) salgınınına karşı futbol müsabakalarına seyirci alınmayacağı açıklandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem gerekçesiyle Polonya 1. Futbol Ligi maçları ve milli müsabakalar seyircisiz oynanacak.
Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin, söz konusu salgın nedeniyle ülke genelinde kamuya açık tüm etkinlikleri iptal ettiğini duyurmasının ardından bir takım kararlar alındığı belirtildi. Buna göre, Polonya 1. Futbol Ligi maçları, yeni bir duyuru yapılana kadar seyircisiz oynanacak. Polonya Milli Futbol Takımı'nın, 27 Mart'ta Finlandiya ile Wroc?aw, 31 Mart'ta ise Ukrayna ile Chorzow kentlerinde yapacağı dostluk karşılaşmalarına da seyirci alınmayacak. Söz konusu maçlara bilet alan taraftarların ödediği ücretler iade edilecek.
- 10.03.2020
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Polonya'da koronavirüse karşı maçlar seyircisiz oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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