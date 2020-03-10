Polonya'da koronavirüse karşı maçlar seyircisiz oynanacak - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Polonya'da futbol maçları seyircisiz oynanacak

Polonya'da koronavirüse karşı maçlar seyircisiz oynanacak

Polonya'da koronavirüse karşı maçlar seyircisiz oynanacak

yapılan açıklamaya göre koronavirüs (Kovid-19) salgınınına karşı müsabakalarına seyirci alınmayacağı açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem gerekçesiyle Polonya 1. Ligi maçları ve milli müsabakalar seyircisiz oynanacak.

yapılan açıklamada, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin, söz konusu salgın nedeniyle ülke genelinde kamuya açık tüm etkinlikleri iptal ettiğini duyurmasının ardından bir takım kararlar alındığı belirtildi. Buna göre, Polonya 1. maçları, yeni bir duyuru yapılana kadar seyircisiz oynanacak. Polonya Milli Futbol Takımı'nın, 27 Mart'ta Finlandiya ile Wroc?aw, 31 Mart'ta ise ile Chorzow kentlerinde yapacağı dostluk karşılaşmalarına da seyirci alınmayacak. Söz konusu maçlara bilet alan taraftarların ödediği ücretler iade edilecek.

  1. 10.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Polonya'da koronavirüse karşı maçlar seyircisiz oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN