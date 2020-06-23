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23 Haziran 2020, Salı
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Haberler İngiltere Premier Lig Çağlar'lı Leicester Brighton ile yenişemedi

0-0 Brighton | MAÇ SONUCU

Leicester City 0-0 Brighton | MAÇ SONUCU

Milli yıldızımız 'nün formasını giydiği sahasında konuk ettiği Brighton ile yenişemedi. King Power Stadyumu'nda oynanan müsabaka, başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

İngiltere 'de 31. hafta karşılaşmasında , Brighton'ı konuk etti.

Brighton'da Neal Maupay, 14. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Leicester'da forma giyen milli futbolcumuz , mücadelede 90 dakika forma giydi.

Premier Lig'de üst üste 2. beraberliğini alan Leicester, 55 puanla 3. sırada yer aldı. Son 5 maçta 3. beraberliğini alan Brighton ise 33 puanla 15. sırada yer buldu.

Leicester City, gelecek hafta Everton deplasmanına konuk olacak. Brighton ise 'ı ağırlayacak.

  1. 23.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 23:13
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