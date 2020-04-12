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12 Nisan 2020, Pazar
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Dalglish de yakalandı

Dalglish de yakalandı

Lıverpool efsanelerinden , koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Lıverpool efsanelerinden , koronavirüse yakalandığını duyurdu. Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki eski yıldızda hastalığa dair bir semptom olmadığı ve karantina şartlarına uyduğu belirtildi.
  1. 12.4.2020
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