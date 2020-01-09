Tottenham'da Harry Kane şoku!
İngiltere Premer Lig'in 21. haftasında Tottenham'ın Southampton'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın 75. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan Harry Kane'in 4 ay sahalardan uzak kalacak kalacağı açıklandı.
İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Harry Kane sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak.
Londra ekibinin internet sitesinde yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sol ayağında tendon kopması nedeniyle nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Golcü oyuncu, takımının geçen hafta Southampton ile karşılaştığı mücadelenin 75. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.
Kane, bu sezon takımı ile çıktığı 25 maçta 17 gol attı.
- 09.01.2020
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Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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