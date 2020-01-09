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09 Ocak 2020, Perşembe
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Tottenham'da şoku!

Tottenham'da Harry Kane şoku!

İngiltere Premer Lig'in 21. haftasında Tottenham'ın Southampton'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın 75. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan 'in 4 ay sahalardan uzak kalacak kalacağı açıklandı.

'de Tottenham forması giyen sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak.

ekibinin internet sitesinde yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sol ayağında tendon kopması nedeniyle nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Golcü oyuncu, takımının geçen hafta Southampton ile karşılaştığı mücadelenin 75. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

Kane, bu sezon takımı ile çıktığı 25 maçta 17 gol attı.

  1. 09.01.2020
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