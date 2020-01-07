2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu Sadio Mane - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu

2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu Sadio Mane

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'un 27 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu , kariyerinde ilk kez seçildi.

İngiliz kulübü 'un Senegalli kanat oyuncusu , kariyerinde ilk kez seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, 'ın Hurgada kentinde gerçekleşen törende sahibini buldu.

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, ödülü son 2 yıldır alan Mısırlı takım arkadaşı Muhammed Salah ve 2016'nın kazananı Cezayirli Riyad Mahrez'i geride bırakan Mane, ödüle ilk defa layık görüldü.

Mane, ilk kez 1992'de verilen ödülü kazanan 18. farklı futbolcu oldu. Ödülü, 4'er kezle en fazla Kamerunlu Samuel Eto'o ve Fildişi Sahilli Yaya Toure elde etti.

27 yaşındaki Mane, geçen yıl Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına önemli katkıda bulunmuş, Senegal formasıyla da Afrika Uluslar Kupası'nda 2'nciliğe ulaşmıştı.

  1. 08.01.2020
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