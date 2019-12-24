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24 Aralık 2019, Salı
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Isco İngiltere'nin yolunu tutuyor

Isco İngiltere'nin yolunu tutuyor

Tottenham'dan Christian Eriksen'i renklerine bağlamak isteyen , bu transfere hem yer açma hem de kaynak oluşturma adına Isco'yu elden çıkarmayı düşünüyor. İspanyol futbolcu için devrede olan kulüpler ise ve .

Devre arası döneminin başlamasına sayılı günler kala Avrupa'nın önemli liglerinde hareketlilik şimdiden başladı. 'da 37 puanla ikinci sırada bulunan , ligin ikinci yarısına daha güçlü girebilme adına listesine önemli oyuncuları ekledi. Madrid ekibi önceliği ise Tottenham'ın Danimarkalı yıldızı Eriksen'e verdi. 27 yaşındaki oyuncuyu alarak orta sahasını kuvvetlendirmenin hesaplarını yapan eflatun-beyazlılar, söz konusu transfere hem yer açmak hem de kaynak oluşturma adına Isco'yu gözden çıkardı.

CHELSEA VE MANCHESTER CİTY DEVREDE

Isco'nun sıradaki durağı da olacak gibi duruyor. İngiliz medyasına göre ve Mancherster City, İspanyol futbolcu için Real Madrid'e yaklaşık 45 milyon Sterlin'lik bir teklif sunacak.

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard'ın ilk tercihi 'tan Jadon Sancho. Ancak Dortmund'un genç futbolcu için istediği yüksek bonservis bedeli mavileri zorluyor. Bu bağlamda temsilcisi de alternatif isim olarak Isco'yu belirledi. de 'nın takımdaki geleceğinin tartışıldığı bu günlerde 27 yaşındaki oyuncuyla birlikte rakiplerine karşı hücumda daha güçlü hale gelmek istiyor.

  1. 24.12.2019
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