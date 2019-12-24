''Liverpool’a yetişemeyiz''

M.City hocası Pep Guardiola, ligde Liverpool'u yakalayamayacaklarını belirtti. İspanyol çalıştırıcı, "17 maçın 16'sını kazanan bir ekibe yetişemezsiniz. Kalan maçlardan 6-7 tane kaybetmezler çünkü çok güçlüler" diye konuştu.