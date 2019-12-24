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24 Aralık 2019, Salı
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''’a yetişemeyiz''

''Liverpool’a yetişemeyiz''

M.City hocası , ligde 'u yakalayamayacaklarını belirtti. İspanyol çalıştırıcı, "17 maçın 16'sını kazanan bir ekibe yetişemezsiniz. Kalan maçlardan 6-7 tane kaybetmezler çünkü çok güçlüler" diye konuştu.

M.City hocası , ligde 'u yakalayamayacaklarını belirtti. İspanyol çalıştırıcı, "17 maçın 16'sını kazanan bir ekibe yetişemezsiniz. Kalan maçlardan 6-7 tane kaybetmezler çünkü çok güçlüler" diye konuştu.

  1. 24.12.2019
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