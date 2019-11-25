Alex Ferguson'dan Manchester United açıklaması! "Böyle şeyler her zaman olabilir"
Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, Ole Gunnar Solskjaer'ın United'da verdiği mücadele hakkında konuştu. Solskjaer'in şansa ihtiyacı olduğunu söyleyen Ferguson, "Harika genç oyunculara sahibiz ve bu hiç değişmedi. Böyle şeyler her zaman olabilir şu anda Ole çok büyük bir mücadele veriyor ve bunu biraz şans ile birlikte atlatabileceğinden eminim" dedi.
Efsane isim Sir Alex Ferguson, Manchester United'daki kötü gidişat ile alakalı konuştu. United'ın genç oyuncular için çekici bir durak olduğunu belirten efsane isim, "İnsanlar artık United'a genç yeteneklerin gelmek istemeyeceğini ve çekici bir kulüp olmadığımızı konuşuyorlar ama ben bu konuda hiç endişeli değilim. Bizdeki genç oyuncuların gayet iyi iş çıkardığını düşünüyorum. United her genç oyuncu için harika ve gidilesi bir yer. Sadece kendimiz için değil İngiltere ülkeleri içinde harika oyuncular çıkaran bir kulübüz" ifadelerini kullandı.
Manchester United'daki teknik direktörlük kariyerine harika bir başlangıç yapan Ole'nin takımı aniden düşüşe geçti.
2019-2020 sezonuna da aynı şekilde devam eden Kırmızı Şeytanlar, 12. hafta itibari ile sadece 3 maç kazanabildi.
- 25.11.2019
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