Arsenal'da Xhaka'nın yerine kaptanlığa Aubameyang getirildi - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
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'da Xhaka'nın yerine kaptanlığa Aubameyang getirildi

Arsenal'da Xhaka'nın yerine kaptanlığa Aubameyang getirildi

'de ile yapılan maçta oyundan çıkarken taraftarlara tepki gösterdiği için tartışma konusu olan 'ın İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın yerine kaptanlığa Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang getirildi.

Avrupa Ligi'nde Vitoria ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan 'ın İspanyol teknik direktörü Unai Emery, "Xhaka ile bir toplantı yaptım ve artık kaptan olmayacağını ona ilettim. Kararımı kabul etti. Bu konuda bir karar vermeliydim ve konu kapandı. Yolumuza devam etmeli ve sıradaki maça odaklanmalıyız. Kaptanlık için kadromuzda Aubameyang, Bellerin, Lacazette ve var. Birinci kaptanımız Aubameyang olacak." ifadelerini kullandı.

ile oynanan maçın 61. dakikasında skorda 2-2 eşitlik varken oyundan çıkan Xhaka, tribünlerin kendisine gösterdiği tepkiye el hareketleriyle karşılık vermişti. İsviçreli futbolcu, oyundan alınırken formasını çıkarıp doğrudan soyunma odasının yolunu tutmuştu. Daha sonra Xhaka, sosyal medyadan paylaştığı mesajla taraftarlardan özür dilemişti.

Yaşanan olayın ardından Xhaka'nın yerine maçında İspanyol Hector Bellerin ve Wolverhampton mücadelesinde Aubameyang kaptan olarak sahaya çıkmıştı.

Öte yandan Xhaka, Liverpool ve Wolverhampton maçlarından sonra Arsenal'ın bugün Portekiz'de Vitoria ile yapacağı karşılaşmanın kadrosuna da dahil edilmedi.

  1. 06.11.2019
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