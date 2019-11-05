Heung-min Son'un kırmızı kartı iptal edildi!

Premier Lig'in 11. haftasında Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, sahasında Tottenham'ı konuk etmişti.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Tottenham'da Heung-min Son, Evertonlı Andre Gomes'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart görmüş, hakemin Gomes'in ayağının kırıldığını görmesiyle birlikte kart kırmızı çevrilmişti.

Pozisyon sonrası Son gözyaşlarına boğulmuş, iki takım oyuncuları Gomes ve Güney Koreli futbolcuyu teselli etmeye çalışmıştı.

KIRMIZI KART İPTAL EDİLDİ

Mücadele sonrası Tottenham, 27 yaşındaki futbolcuya verilen 3 maçlık cezaya itiraz etmiş ve Portekizli futbolcunun ayağının kırılmasının yapılan müdahaleyle bir alakası olmadığını savundu.

Konuyla alakalı açıklama yapan Düzenleme Komisyonu, Spurs'un yaptığı itirazı kabul etti ve Son'un 3 maçlık cezasının iptal edildiğini duyurdu.