İngiltere'de gündem yine Çağlar Söyüncü!

Premier Lig'de Leicester City, sahasında Newcastle United'ı 5-0 yenip 3. sıraya yükseldi. Leicester, 16'da Pereira ile öne geçti. Newcastle'da Hayden, 43'te kırmızı kart gördü.

Ev sahibi ekip ikinci yarıda Vardy (2), Dummett (kk) ve Wilfred Ndidi'nin golleriyle farka koştu. Leicester City 7 maçta sadece 4 gol yerken, savunmanın bel kemiği olan Çağlar Söyüncü, dünkü performansıyla Ada basınından yine büyük övgü aldı.