İngiltere'de gündem yine Çağlar Söyüncü! Leicester City Newcastle United - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
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İngiltere'de gündem yine !

İngiltere'de gündem yine Çağlar Söyüncü!

İngiltere 'de forması giyen milli futbolcumuz adından söz ettirmeye devam ediyor. Çağlar son olarak Leicester'ın evinde 'ı yendiği karşılaşmada performansıyla övgü topladı. Ev sahibi ekip maçı 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

'de , sahasında 'ı 5-0 yenip 3. sıraya yükseldi. Leicester, 16'da Pereira ile öne geçti. Newcastle'da Hayden, 43'te kırmızı kart gördü.

Ev sahibi ekip ikinci yarıda Vardy (2), Dummett (kk) ve Wilfred Ndidi'nin golleriyle farka koştu. Leicester City 7 maçta sadece 4 gol yerken, savunmanın bel kemiği olan , dünkü performansıyla Ada basınından yine büyük övgü aldı.

  1. 30.09.2019
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