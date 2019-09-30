İngiltere'de gündem yine Çağlar Söyüncü!
İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü adından söz ettirmeye devam ediyor. Çağlar son olarak Leicester'ın evinde Newcastle United'ı yendiği karşılaşmada performansıyla övgü topladı. Ev sahibi ekip maçı 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.
Premier Lig'de Leicester City, sahasında Newcastle United'ı 5-0 yenip 3. sıraya yükseldi. Leicester, 16'da Pereira ile öne geçti. Newcastle'da Hayden, 43'te kırmızı kart gördü.
Ev sahibi ekip ikinci yarıda Vardy (2), Dummett (kk) ve Wilfred Ndidi'nin golleriyle farka koştu. Leicester City 7 maçta sadece 4 gol yerken, savunmanın bel kemiği olan Çağlar Söyüncü, dünkü performansıyla Ada basınından yine büyük övgü aldı.
- 30.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
İngiltere'de gündem yine Çağlar Söyüncü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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