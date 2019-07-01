Manchester United Rashford'un sözleşmesini uzattı

İngiliz ekibi, 21 yaşındaki Rashford ile 4+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Rashford'un 2020'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı ve sözleşmesine 1 yıl uzatma opsiyon maddesi konulduğu bildirildi.

Manchester United kulüp akademisine 7 yaşında katılan İngiliz milli oyuncu, profesyonel futbol hayatında başka bir kulüpte forma giymedi.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Rashford 13 gol attı.



