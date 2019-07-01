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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Rashford'un sözleşmesini uzattı

Manchester United Rashford'un sözleşmesini uzattı

ekiplerinden , 21 yaşındaki forvet oyuncusu Marcus Rashford'un sözleşmesini 2023'e kadar uzattığını duyurdu.

İngiliz ekibi, 21 yaşındaki Rashford ile 4+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Rashford'un 2020'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı ve sözleşmesine 1 yıl uzatma opsiyon maddesi konulduğu bildirildi.

kulüp akademisine 7 yaşında katılan İngiliz milli oyuncu, profesyonel futbol hayatında başka bir kulüpte forma giymedi.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Rashford 13 gol attı.



  1. 01.07.2019
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