Manchester United Rashford'un sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 21 yaşındaki forvet oyuncusu Marcus Rashford'un sözleşmesini 2023'e kadar uzattığını duyurdu.
Manchester United kulüp akademisine 7 yaşında katılan İngiliz milli oyuncu, profesyonel futbol hayatında başka bir kulüpte forma giymedi.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Rashford 13 gol attı.
- 01.07.2019
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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