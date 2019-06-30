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30 Haziran 2019, Pazar
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Bissakka 'da

Bissakka MANU'da

İngiliz devi , ’ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka’yı kadrosuna kattı. , 5 yıllık sözleşme imzaladığı 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi için tam 55 milyon euro ödedi.

İngiliz devi , 'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı. , 5 yıllık sözleşme imzaladığı 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi için tam 55 milyon euro ödedi.

  1. 30.6.2019
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