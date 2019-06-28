Belli oldu! Mesut Özil önümüzdeki sezon... Son dakika transfer haberleri
İngilitere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de futbol yaşamına devam eden Mesut Özil'in takımdan ayrılması bekleniyordu. Aldığı yüksek ücretle dikkatleri üzerinde toplayan yıldız oyuncunun önümüzdeki sezon da takımda kalacağı kaydedildi.
Daily Mail'de yer alan habere göre; Özil'in 350 bin sterlinlik haftalık ücretini karşılamaya hiçbir kulüp yanaşmıyor.
Yıldız futbolcuya gelmiş resmi bir transfer teklifinin henüz olmadığı belirtildi. Londra Kulübü'nün Özil için gelecek transfer tekliflerine açık olduğu ifade edildi.
Arsenal Celtic'in 22 yaşındaki sol beki Kieran Tierney'i ve St. Etienne'de top koşturan 18 yaşındaki savunmacı William Saliba'yı listesine alan Arsenal'ın 45 milyon sterlin civarında bir transfer bütçesi olduğu belirtiliyor.
- 28.06.2019
- Güncelleme: 28.06.2019 14:43
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
Belli oldu! Mesut Özil önümüzdeki sezon... Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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