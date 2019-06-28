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28 Haziran 2019, Cuma
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Belli oldu! Mesut Özil önümüzdeki sezon... Son dakika transfer haberleri

Belli oldu! önümüzdeki sezon... Son dakika haberleri

Belli oldu! Mesut Özil önümüzdeki sezon... Son dakika transfer haberleri

İngilitere ekiplerinden 'de futbol yaşamına devam eden 'in takımdan ayrılması bekleniyordu. Aldığı yüksek ücretle dikkatleri üzerinde toplayan yıldız oyuncunun önümüzdeki sezon da takımda kalacağı kaydedildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Özil'in 350 bin sterlinlik haftalık ücretini karşılamaya hiçbir kulüp yanaşmıyor.

Yıldız futbolcuya gelmiş resmi bir teklifinin henüz olmadığı belirtildi. Londra Kulübü'nün Özil için gelecek transfer tekliflerine açık olduğu ifade edildi.

Celtic'in 22 yaşındaki sol beki Kieran Tierney'i ve St. Etienne'de top koşturan 18 yaşındaki savunmacı William Saliba'yı listesine alan Arsenal'ın 45 milyon sterlin civarında bir transfer bütçesi olduğu belirtiliyor.

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  1. 28.06.2019
  2. Güncelleme: 28.06.2019 14:43
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