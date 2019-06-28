Belli oldu! Mesut Özil önümüzdeki sezon... Son dakika transfer haberleri

Daily Mail'de yer alan habere göre; Özil'in 350 bin sterlinlik haftalık ücretini karşılamaya hiçbir kulüp yanaşmıyor.

Yıldız futbolcuya gelmiş resmi bir transfer teklifinin henüz olmadığı belirtildi. Londra Kulübü'nün Özil için gelecek transfer tekliflerine açık olduğu ifade edildi.

Arsenal Celtic'in 22 yaşındaki sol beki Kieran Tierney'i ve St. Etienne'de top koşturan 18 yaşındaki savunmacı William Saliba'yı listesine alan Arsenal'ın 45 milyon sterlin civarında bir transfer bütçesi olduğu belirtiliyor.