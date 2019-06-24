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24 Haziran 2019, Pazartesi
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'da Benitez dönemi sona eriyor

Newcastle United'da Benitez dönemi sona eriyor

kulübü , İspanyol teknik direktör 'in 30 Haziran'da bitecek sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu.

ekibi 'da İspanyol teknik direktör ile yolların ayrılacağı açıklandı. Newcastle United Kulübü, 59 yaşındaki Benitez'in 30 Haziran'da bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu.

İngiltere'de , , 'da Inter, , 'da gibi takımları çalıştıran Benitez, 2016'da Newcastle United'ın başına geçti.

Geçen sezon Benitez yönetiminde 45 puan toplayan Newcastle United, ligi 13. sırada tamamladı.

  1. 24.06.2019
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