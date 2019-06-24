Newcastle United'da Benitez dönemi sona eriyor
İngiltere Premier Lig kulübü Newcastle United, İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'in 30 Haziran'da bitecek sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu.
İngiltere'de Liverpool, Chelsea, İtalya'da Inter, Napoli, İspanya'da Real Madrid gibi takımları çalıştıran Benitez, 2016'da Newcastle United'ın başına geçti.
Geçen sezon Benitez yönetiminde 45 puan toplayan Newcastle United, ligi 13. sırada tamamladı.
- 24.06.2019
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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