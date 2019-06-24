Galatasaray'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti!

Ülkemizi yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım bu kapsamda, iki ay önce anlaşmaya vardığı genç ismi İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:58 Güncelleme: 24.06.2019 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





