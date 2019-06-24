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Galatasaray'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti!
Ülkemizi yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım bu kapsamda, iki ay önce anlaşmaya vardığı genç ismi İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.
24 Haziran 2019 Pazartesi 14:58
Güncelleme: 24.06.2019 14:58
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Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı takım Fatih Terim önderliğinde kadrosunu derilenleştirmek için birçok oyuncuyu listesine dahil etmişti.
Son olarak Galatasaray'ın iki ay önce anlaştığı belirtilen genç futbolcu Valentine Ozornwafor'u İstanbul'a getirdiği ifade edildi.
Milliyet'te yer alan habere göre 20 yaşındaki genç stoper İstanbul'da bugün sağlık kontrolünden geçti.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Galatasaray'ın iki ay önce işini bitirdiği defans oyuncusu Ozornwafor'un maliyeti belli oldu. Sarı-kırmızılı kulübün 20 yaşındaki Ozornwafor için kulübü Enyimba Aba'ya sadece 100 bin dolar verdiği öğrenildi.
Galatasaray'ın transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.