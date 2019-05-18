Manchester City "üçleme" yaptı
İngiltere Federasyon Kupası finalinde Manchester City, Watford'u 6-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında, Manchester City ile Watford karşılaştı.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Manchester City, 26'ncı dakikada David Silva, 38'inci, 81'inci ve 87'nci dakikalarda Raheem Sterling, 61'inci dakikada Kevin De Bruyne, 68'inci dakikada Gabriel Jesus'un golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Bu sezon Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası'nı elde eden Manchester City, tarihinin 6'ncı Federasyon Kupası'nı da müzesine götürerek sezonu 3 kupayla kapattı.
Organizasyondaki en önemli başarısını 1984'te finale kalarak elde eden Watford, kupayı elde etme şansını ikinci kez kaçırdı.
- 18.05.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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