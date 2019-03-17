Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'na veda etti
17 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'na veda etti

, 'na veda etti

Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'na veda etti

, 'nda 'ı 2-1 mağlup etti. Manchester United, bu sonuçla kupadan elendi.

, 'nda (FA Cup) 'ı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Molineux Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

70. dakikada Meksikalı forvet Raul Jimenez'ın golü ile öne geçen Wolverhampton Wanderers, 76. dakikada Diogo Jota ile Manchester United karşısında farkı 2'ye çıkardı.

Marcus Rashford, 90+5'te bulduğu golle skoru 2-1'e getirse de Manchester United'ın çabaları yeterli olmadı ve Wolverhampton Wanderers sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla, geçen sene final oynayan Manchester United kupaya çeyrek finalde veda ederken Wolverhampton Wanderers 21 yıl sonra ilk kez çeyrek finale adını yazdırdı.

Öte yandan, maçta Manchester United oyuncusu Victor Lindelof'un gördüğü kırmızı kart, VAR (Video Hakem Uygulaması) kararıyla iptal edildi

  1. 17.03.2019
  2. Güncelleme: 17.03.2019 08:05
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'na veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN