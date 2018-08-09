Leicester City'lı Çağlar Söyüncü'nün yeni partneri Filip Benkovic oldu!
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    'lı Çağlar'a yeni partner!

    Leicester City'lı Çağlar'a yeni partner!

    ekiplerinden , 'nün ardından kadrosunu 'ten Filip Benkovic ile güçlendirdi.

    2015/16 sezonunu şampiyonu olarak tamamlayan , geçtiğimiz günlerde 25 Milyon Euro karşılığında tamamladığı transferinin ardından stoper bölgesine Hırvatistan'ın ekibinden Filip Benkovic ile bir takviye daha yaptı. Transferin 14 milyon Euro karşılığında tamamlanması bekleniyor.

    Leicester City'nin, İngiltere Premier Lig'de transfer dönemi sona ermeden önce yaptığı Çağlar Söyüncü ve Filip Benkovic transferleriyle takımın, Rusya 2018 Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla parlayan yıldızı 'in ayrılışına hazırlandığı iddia ediliyor.

    Harry Maguire'in en ciddi talibi olarak öne çıkıyor. TSİ 19.00 öncesi iki İngiliz ekibinin bu transfer için 80 Milyon Euro karşılığında anlaşmaya varması bekleniyor.

    FILIP BENKOVIC KİMDİR?

    21 yaşındaki Benkovic futbol hayatına, , Ante Coric, Andrej Kramaric gibi yıldızları da yetiştirmiş olan Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Zagreb forması ile 13'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 88 maça çıkan Hırvat stoper, bu maçlarda 6 gol 4 asist katkısında bulundu. Alt yaş kategorilerinde 24 kez Hırvatistan Milli Takımı'na seçilen Benkovic'in henüz A milli forma ile maçı bulunmuyor.

    1. 9.8.2018 13:20
    2. Güncelleme: 9.8.2018 13:33
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