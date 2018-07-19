Saçmalık! – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Saçmalık!

    Saçmalık!
    menajeri Jürgen Klopp, ile fotoğraf çekildiği için eleştirilen Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'a sahip çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Eleştiriler tamamen saçmalık. Bu çocukların kökeni Türk, bunda ne var?" diyerek tepki gösterdi.
    1. 19.7.2018
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