Sezonun en iyi teknik direktörü Guardiola
Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, İngiltere Premier Lig'de 2017-2018 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Manchester ekibini tarihindeki 5. lig şampiyonluğuna ulaştıran 47 yaşındaki teknik adamın, yapılan oylamayla Premier Lig'de sezonun en iyi teknik direktörü unvanına layık görüldüğü bildirildi.
Bu sezon Premier Lig'de 100 puanla şampiyon olan Manchester City, İspanyol teknik adam yönetiminde en yüksek puan, en fazla galibiyet, en fazla gol, ikinci ile en fazla puan farkı ve en fazla averaj rekorlarını kırmayı başardı.
- 16.5.2018 11:35
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Toplam 3
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FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Toplam 2
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Toplam 2
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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