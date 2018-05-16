Sezonun en iyi teknik direktörü Guardiola – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Sezonun en iyi teknik direktörü Guardiola

    Sezonun en iyi teknik direktörü Guardiola

    'nin İspanyol çalıştırıcısı , İngiltere Premier Lig'de 2017-2018 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Manchester ekibini tarihindeki 5. lig şampiyonluğuna ulaştıran 47 yaşındaki teknik adamın, yapılan oylamayla Premier Lig'de sezonun en iyi teknik direktörü unvanına layık görüldüğü bildirildi.

    Bu sezon Premier Lig'de 100 puanla şampiyon olan , İspanyol teknik adam yönetiminde en yüksek puan, en fazla galibiyet, en fazla gol, ikinci ile en fazla puan farkı ve en fazla averaj rekorlarını kırmayı başardı.

    1. 16.5.2018 11:35
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