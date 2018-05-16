Big Sam ile Rooney gidiyor
İngiliz basını, Cenk Tosun'un top koşturduğu Everton'da taşların yerinden oynayacağını duyurdu. Çıkan haberlerde, Everton menajeri Sam Allardyce'ın 2 gün içerisinde gönderileceği belirtildi. Takımın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Wayne Rooney'nin de Maviler'den ayrılma sinyali verdiği kaydedildi. 32 yaşındaki İngiliz santrforun MLS'ten DC United'a transfer olması bekleniyor.
- 16.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
Yorum
FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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