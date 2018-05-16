Big Sam ile Rooney gidiyor – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Big Sam ile Rooney gidiyor

    Big Sam ile Rooney gidiyor
    İngiliz basını, Cenk Tosun'un top koşturduğu Everton'da taşların yerinden oynayacağını duyurdu. Çıkan haberlerde, menajeri Sam Allardyce'ın 2 gün içerisinde gönderileceği belirtildi. Takımın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Wayne Rooney'nin de Maviler'den ayrılma sinyali verdiği kaydedildi. 32 yaşındaki İngiliz santrforun MLS'ten DC United'a transfer olması bekleniyor.
    1. 16.5.2018
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