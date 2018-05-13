Manchester City 100 puana ulaştı
Şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Manchester City, konuk olduğu Southampton'ı Gabriel Jesus'un 90+4'üncü dakikadaki golüyle 1-0 yenerek bir ilke imza attı.
Teknik direktörlüğünü Pep Guardiola'nın yaptığı Manchester City, İngiltere Premier Lig'de 100 puan toplayan ilk kulüp oldu.
Manchester City ayrıca bir sezonda en fazla (32) maç kazanma ve en yüksek puan farkıyla (19) şampiyon olma başarısını da gösterdi.
- Carrick ve Wenger son maçlarına çıktı
2006'dan bu yana Manchester United forması giyen 36 yaşındaki Michael Carrick, 1999'da adım attığı aktif futbol kariyerini, takımının Watford'ı ağırladığı maçla noktaladı. Manchester United, takım kaptanı Carrick'in 85 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 1-0 kazandı.
Fransız teknik direktör Arsene Wenger de 22 yıldır görev aldığı Arsenal Kulübündeki son karşılaşmasına çıktı. Arsenal, Huddersfield Town'ı deplasmanda 1-0 yendi.
- 13.5.2018 20:12
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Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Toplam 2
Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
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