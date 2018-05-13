Manchester City 100 puana ulaştı – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    100 puana ulaştı

    Manchester City 100 puana ulaştı

    Şampiyonluğu haftalar önce garantileyen , konuk olduğu Southampton'ı Gabriel Jesus'un 90+4'üncü dakikadaki golüyle 1-0 yenerek bir ilke imza attı.

    Teknik direktörlüğünü 'nın yaptığı , 'de 100 puan toplayan ilk kulüp oldu.

    Manchester City ayrıca bir sezonda en fazla (32) maç kazanma ve en yüksek puan farkıyla (19) şampiyon olma başarısını da gösterdi.

    - Carrick ve Wenger son maçlarına çıktı

    2006'dan bu yana Manchester United forması giyen 36 yaşındaki Michael Carrick, 1999'da adım attığı aktif futbol kariyerini, takımının Watford'ı ağırladığı maçla noktaladı. Manchester United, takım kaptanı Carrick'in 85 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 1-0 kazandı.

    Fransız teknik direktör Arsene Wenger de 22 yıldır görev aldığı Arsenal Kulübündeki son karşılaşmasına çıktı. Arsenal, Huddersfield Town'ı deplasmanda 1-0 yendi.

    1. 13.5.2018 20:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manchester City 100 puana ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN