Manchester City 100 puana ulaştı

Teknik direktörlüğünü Pep Guardiola'nın yaptığı Manchester City, İngiltere Premier Lig'de 100 puan toplayan ilk kulüp oldu.

Manchester City ayrıca bir sezonda en fazla (32) maç kazanma ve en yüksek puan farkıyla (19) şampiyon olma başarısını da gösterdi.

- Carrick ve Wenger son maçlarına çıktı

2006'dan bu yana Manchester United forması giyen 36 yaşındaki Michael Carrick, 1999'da adım attığı aktif futbol kariyerini, takımının Watford'ı ağırladığı maçla noktaladı. Manchester United, takım kaptanı Carrick'in 85 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 1-0 kazandı.

Fransız teknik direktör Arsene Wenger de 22 yıldır görev aldığı Arsenal Kulübündeki son karşılaşmasına çıktı. Arsenal, Huddersfield Town'ı deplasmanda 1-0 yendi.