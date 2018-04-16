Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti – Fotomaç – 16 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    , 'de şampiyonluğunu ilan etti

    Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti

    Manchester United'ın kendi sahasında 'a 1-0 kaybetmesiyle , Premier League'de şampiyonluğunu ilan etti.

    İngiltere 'de 2'nci sıradaki Manchester United'in West Bromwich'e yenilmesinin ardından , şampiyonluğunu ilan etti.

    'in 33'üncü haftasında dün Tottenham'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek en yakın rakibi Manchester United ile arasındaki puan farkını 16'ya yükselten , United'in sahasında son sıradaki West Bromwich'e mağlup olmasının ardından bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

    Pep Guardiola yönetiminde şampiyon olan Manchester ekibi, tarihindeki 5'inci şampiyonluğuna ulaşırken, son 6 sezonda da 3'üncü kez kupanın sahibi oldu.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN