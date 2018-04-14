Wolverhampton Premier Lig'e yükseldi – Fotomaç – 14 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Wolverhampton 'e yükseldi

    Wolverhampton Premier Lig'e yükseldi

    lideri , 'e yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

    Championship'in 43. haftasına üçüncü sırada giren Fulham sahasında Brentford ile 1-1 berabere kaldı. Ligde yarın Birmingham City ile karşılaşacak , Fulham'ın aldığı bu sonucun ardından 'e doğrudan yükseldi.

    Wolverhampton Wanderers'ın 92 puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde, 83 puanla ikinci, Fulham 82 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

    2011-12 sezonunu son sırada tamamlayarak küme düşen Wolverhampton Wanderers, altı yıl sonra Premier Lig'e geri döndü.

    1877 yılında kurulan Wolverhampton Wanderers, 1953-54, 1957-58 ve 1958-59 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşamıştı.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wolverhampton Premier Lig'e yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN