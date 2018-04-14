Wolverhampton Premier Lig'e yükseldi
İngiltere Championship lideri Wolverhampton Wanderers, Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.
Championship'in 43. haftasına üçüncü sırada giren Fulham sahasında Brentford ile 1-1 berabere kaldı. Ligde yarın Birmingham City ile karşılaşacak Wolverhampton Wanderers, Fulham'ın aldığı bu sonucun ardından Premier Lig'e doğrudan yükseldi.
Wolverhampton Wanderers'ın 92 puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde, Cardiff City 83 puanla ikinci, Fulham 82 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
2011-12 sezonunu son sırada tamamlayarak küme düşen Wolverhampton Wanderers, altı yıl sonra Premier Lig'e geri döndü.
1877 yılında kurulan Wolverhampton Wanderers, 1953-54, 1957-58 ve 1958-59 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşamıştı.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:27
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 Ağaoğlu Başkana sesleniyorum şuan takım kalitesi fena değil.. dahada üstüne koymalısın..
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 onu sat bunu sat neden geldi bu yönetim ozaman.. ağaoğluna yakışan bir çırpıda Trabzonsporun borcunun tamamını ödemektir. sonra geri alır.
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Rıza Çalımbay'dan hücum vurgusu
Toplam 1
Yorum
Salih 6117 Rıza Hoca ile devam edilmelidir.
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