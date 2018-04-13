Salah'tan bir rekor daha
Liverpool'da forma giyen Mısırlı Muhammed Salah, İngiltere Premier Lig'de bir rekora daha imza attı.
Kasım ve şubattan sonra martta da ayın oyuncusu seçilen Salah, Premier Lig tarihinde bir sezonda bu ödülü 3 kez alan ilk futbolcu oldu.
Salah, mart ayında rakip fileleri 6 kez havalandırırken, altın ayakkabı yarışında da ligde attığı 29 golle Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile zirvede yer alıyor.
Adaylar arasında, mart ayında oynadığı 4 maçta 4 gol atan milli futbolcu Cenk Tosun'un (Everton) yanı sıra Son Heung-min (Tottenham), Romelu Lukaku (Manchester United), David Silva (Manchester City) ve Chris Wood da (Burnley) bulunuyordu.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:04
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Fenerbahçe'den MHK'ya sert tepki
Toplam 14
Yorum
MR.TOKCAN 1-YAN HAKEM KASTİ OLMADAN HATA YAPMIŞTIR. BİR HAFTA DİNLENDİRELİM. 2-BİLEREK HATA YAPMA SÖZ KONUSU İSE KARAR SONRA VERİLECEK.MAÇ VERME.
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Fatih Terim, Abdullah Avcı'yı kendi taktiğiyle vuracak!
Toplam 4
Yorum
memoli Bu başaksehri nekadar gözünüzde büyütüyorsunuz sanki deplasmanda oynuyorsunuz. Rahat olun rahat yenin inanın galibiyet kendiliğinden gelecek
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İşte Aziz Yıldırım'ın anlaştığı isim: Jose Beto
Toplam 7
Yorum
GFB En iyi hizmet istifa etmek aziz için.
Salah'tan bir rekor daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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