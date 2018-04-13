Salah'tan bir rekor daha – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Salah'tan bir rekor daha

    Salah'tan bir rekor daha

    'da forma giyen Mısırlı Muhammed Salah, İngiltere 'de bir rekora daha imza attı.

    Kasım ve şubattan sonra martta da ayın oyuncusu seçilen Salah, tarihinde bir sezonda bu ödülü 3 kez alan ilk futbolcu oldu.

    Salah, mart ayında rakip fileleri 6 kez havalandırırken, altın ayakkabı yarışında da ligde attığı 29 golle 'nın Arjantinli yıldızı ile zirvede yer alıyor.

    Adaylar arasında, mart ayında oynadığı 4 maçta 4 gol atan milli futbolcu 'un (Everton) yanı sıra Son Heung-min (Tottenham), (), () ve Chris Wood da (Burnley) bulunuyordu.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:04
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