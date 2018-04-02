West Bromwich'te Pardew ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    'te Pardew ile yollar ayrıldı

    West Bromwich'te Pardew ile yollar ayrıldı

    'in son sırasındaki , teknik direktörü Alan Pardew ile yollarını ayırdı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 56 yaşındaki İngiliz Pardew'ün sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Pardew'ün 29 Kasım 2017'den beri çalıştırdığı , ligdeki son 8 maçını da kaybetti. 20 puanla 'in son sırasındaki West Bromwich, bitime 6 karşılaşma kala kümede kalma sınırının 10 puan uzağında yer alıyor.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:01
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