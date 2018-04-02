West Bromwich'te Pardew ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 56 yaşındaki İngiliz teknik direktör Pardew'ün sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Pardew'ün 29 Kasım 2017'den beri çalıştırdığı West Bromwich, ligdeki son 8 maçını da kaybetti. 20 puanla İngiltere Premier Lig'in son sırasındaki West Bromwich, bitime 6 karşılaşma kala kümede kalma sınırının 10 puan uzağında yer alıyor.