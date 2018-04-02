West Bromwich'te Pardew ile yollar ayrıldı
İngiltere Premier Lig'in son sırasındaki West Bromwich, teknik direktörü Alan Pardew ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 56 yaşındaki İngiliz teknik direktör Pardew'ün sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Pardew'ün 29 Kasım 2017'den beri çalıştırdığı West Bromwich, ligdeki son 8 maçını da kaybetti. 20 puanla İngiltere Premier Lig'in son sırasındaki West Bromwich, bitime 6 karşılaşma kala kümede kalma sınırının 10 puan uzağında yer alıyor.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:01
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TS Antalya Söyleyerek olmaz, ona göre kadro ve oyun kurgulaman gerekir. Yoksa, herkes Messi gibi oyansın diye komut ver, bütün maçları kazan. Ne güzel.
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BEŞİKTAŞLI_1977 BU SENE GEÇTİ ARTIK BAŞKAN.. ÖNÜMÜZDEKİ SENEYE BRAHİMİ VE ÇOK İYİ 2 TANE FORVET ALINMASI ŞART.NEGREDO VE WAGNER LOVE YOLLANMALI..
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