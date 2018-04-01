Salah Liverpool'u sırtlamaya devam ediyor
Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah gösterdiği performansla takımını sırtlıyor.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:42
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İngiliz devi servet önerdi!
Toplam 1
Yorum
Salih 6107 14 değil de 25 m. paunda olabilir, para çarçur edilmeyecekse. Neticede bizim evladımız, gittiği yerde yeni s. imzalamaz, bedava geri alırız.
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 3
Yorum
ali jübile yapacak adamları getirip de ne yapacaksınız. Van Persi örneği yok mu önümüzde bunların da olacağı bu sonunda.
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 2
Yorum
Fikri ŞEN Evet Mesut fenerbahçeliyim diyor bence parayı kim verirse ona gider ha Türkiyede de parayı hesapsız harcayan bir Fb.var emeklilik günlerini
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