Salah Liverpool'u sırtlamaya devam ediyor – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Salah 'u sırtlamaya devam ediyor

    Salah Liverpool'u sırtlamaya devam ediyor

    ekiplerinden ’un Mısırlı futbolcusu gösterdiği performansla takımını sırtlıyor.

    İngiltere 'in 32. haftasında deplasmanda 'ı 2-1 mağlup etti. Maçın 13. dakikasında Palace oyuncusu Milivojevic'in golüyle geriye düşen Merseyside kırmızıları, 49. dakikada Mane ile eşitliği sağlarken, 84. dakikada da takımını galibiyete taşıdı. Gösterdiği performans ve attığı golle göz dolduran Salah hem takımında hem Premier Lig'de yıldızı parlıyor. Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla Serie A'da 31 maçta 15 gol, 13 asist ile oynayan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Premier Lig'deki 31 maçta 29 gol, 10 asist yaparak geçen sezon ki performansını katlamış oldu.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:42
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