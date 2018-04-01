İngilizlerden Cenk Tosun pankartı!
Milli Takımın yıldız golcüsü Cenk Tosun için Goodison Park tribünlerinde 'Tosun Paşa' yazılı bir pankart açıldı.
Beşiktaş'tan rekor bir bonservis bedeli karşılığında devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun, kısa süreli bir alışma döneminin ardından mavi beyazlı taraftarların sevgilisi oldu.
TOSUN PAŞA PANKARTI AÇILDI
22 milyon euro ve bonuslar karşılığında transfer olduğu Everton'da ilk 4 maçında gol atamayan Cenk Tosun daha sonraki 3 maçında ise 4 gol attı ve adından söz ettirdi.
Taraftarın da sevgisini kazanan Cenk Tosun için Manchester City maçında tribünlerde 'Tosun Paşa' pankartı açıldı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 08:47
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