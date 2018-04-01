İngilizlerden Cenk Tosun pankartı! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    İngilizlerden pankartı!

    İngilizlerden Cenk Tosun pankartı!

    yıldız golcüsü için Goodison Park tribünlerinde 'Tosun Paşa' yazılı bir pankart açıldı.

    'tan rekor bir bonservis bedeli karşılığında devre arasında 'a olan , kısa süreli bir alışma döneminin ardından mavi beyazlı taraftarların sevgilisi oldu.

    TOSUN PAŞA PANKARTI AÇILDI
    22 milyon euro ve bonuslar karşılığında transfer olduğu Everton'da ilk 4 maçında gol atamayan daha sonraki 3 maçında ise 4 gol attı ve adından söz ettirdi.

    Taraftarın da sevgisini kazanan Cenk Tosun için maçında tribünlerde 'Tosun Paşa' pankartı açıldı.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 08:47
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